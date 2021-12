Travolta e schiacciata contro una vetrata da un trattorino, grave 52enne

Doveva scaricare della legna presso l'abitazione della cognata ma, per cause ancora poco chiare, ha perso il controllo del mezzo che ha finito per travolgere e schiacciare in retromarcia la malcapitata, scaraventandola contro una vetrata esterna della legnaia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 a Miane, in via Casale Moncader, nel cortile di una casa che si trova al confine con Miane. La donna, grave ma non in pericolo di vita, è stata portata dall'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposta alle cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Col San Martino.