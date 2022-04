Problemi al decollo, ultraleggero si schianta su un vigneto

Stavano prendendo il volo quando il pilota ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato su un vigneto vicino. Brutta esperienza ieri, sabato 23 aprile, per due bolzanini che, a bordo di un ultraleggero, sono andati a schiantarsi nel pomeriggio a Farra di Soligo, in una zona vicina all'aviosuperficie “Guerrino-Cesca”. Fortunatamente incolumi il pilota, un 64enne, e il passeggero, un 48enne. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo c he si trovava ai comandi avrebbe avuto dei problemi durante la fase di decollo, precipitando su un vigneto che si trovava adiacente all'area dei decollo. Il mezzo ha riportato danni ma soltanto lievi.