Male incurabile, addio a Francescotto: bibliotecario dell'ateneo di Padova

Federico Francescotto si è spento nel giorno della vigilia di Pasqua, sabato 30 marzo, a causa di un tumore ai polmoni diagnosticatogli da tempo e contro cui ogni cura si è rivelata vana. Originario di Salgareda, aveva 44 anni e viveva ad Albignasego, in provincia di Padova.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Francescotto era un punto di riferimento per gli studenti del Centro Linguistico dell'Università di Padova, in via Venezia, dove lavorava come bibliotecario. Apprezzato per la sua capacità di consigliare gli studenti nelle ricerche e nella preparazione degli esami, faceva parte dell'associazione sindacale Uninsieme. Molteplici le sue passioni, dal calcio con la Juventus come squadra del cuore, fino ai droni per cui aveva preso il patentino di volo. La notizia della sua scomparsa ha segnato profondamente l'ateneo patavino. A piangere oggi il 44enne ci sono la mamma Lucia, il papà Renzo, il fratello Gabriele con Kerstin, le nipotine Maya, Zoe e Viola. Mercoledì 3 aprile, alle 10.15 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Salgareda. La salma arriverà dall’ospedale civile di Padova. Dopo il rito funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di Salgareda.