Esplosione in una palazzina, dodici appartamenti danneggiati e un ferito

Paura nella notte tra venerdì e sabato in via leandro Fusaro, in località Farra a Feltre. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco

Da poco prima delle 1, della notte scorsa, i vigili del fuoco stanno operando in via leandro Fusaro in località Farra a Feltre per l’esplosione avvenuta in un appartamento di un complesso residenziale: una persona ferita, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate. I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dal locale distaccamento con personale permanente e volontario e successivamente da Belluno con l’autoscala un bus, il capo servizio e il funzionario di guardia, hanno evacuato alcune persone ancora all’interno degli alloggi. Il ferito che si trovava nell’appartamento dove si è generata l’esplosione è stato stabilizzato e portato in ospedale dal personale sanitario del Suem. I condomini evacuati sono stati trasportati con un bus dei vigili del fuoco presso una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune, mentre altri sono ospiti da parenti. Gravi i danni all’ala della struttura residenziale con gravi danni generalizzati alle strutture con crollo dei muri di tamponamento sia interno che esterni, che hanno riguardato anche la copertura del tetto. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di beni di prima necessità. Sul posto i tecnici della rete gas ed elettrica che hanno interdetto la fornitura. Le cause dell’esplosione, che potrebbero essere riconducibili a una fuga di gas sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che questa mattina proseguiranno gli accertamenti tecnici per determinare le cause.