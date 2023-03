Si schianta dopo un inseguimento con i carabinieri, arrestato un 27enne

Minuti di grande paura quelli che si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, 22 marzo, lungo la Feltrina, tra Castagnole e Monigo. I carabinieri di Paese, impegnati in un pattugliamento, si sono messi all'inseguimento di una Lancia Y sospetta. Dopo aver intimato all'automobilista di fermarsi, questi ha tentato la fuga per diversi chilometri, effettuando sorpassi pericolose e altre manovre estremamente pericolose per gli altri automobilisti e autotrasportatori presenti in quel momento. L'utilitaria, a causa dell'alta velocità, ha finito la sua corsa schiantandosi nei pressi di una tabaccheria nel centro abitato di Treviso, distruggendo il distributore automatico. Il fuggitivo, immediatamente immobilizzato ed incolume, è stato identificato in un 27enne pregiudicato per reati contro il patrimonio e alla guida nonostante avesse la patente revocata.

L'autovettura risultava essere stata rubata sempre oggi a Marcon ed erano state apposte le targhe asportate da altro veicolo. A bordo sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro, numerosi arnesi da scasso. Nessun ferito. Soggetto tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nella mattinata di domani, 23 marzo.