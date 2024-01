Femminicidio di Riese: il figlio che attendeva Vanessa era del suo compagno

Nicola Scapinello, il compagno con cui viveva, era il papà del figlio del figlio che Vanessa Ballan stata aspettando quando venne uccisa per mano di Bujar Fandaj, il 19 dicembre scorso a Riese Pio X (Treviso). Lo ha accertato il test di paternità eseguito assieme all'autopsia sul corpo della donna. L'esame aveva stabilito che Ballan è stata uccisa da otto coltellate, sei profonde e due superficiali; due fendenti hanno lesionato i polmoni mentre uno ha trapassato da parte a parte il cuore. Prima delle coltellate la vittima era stata picchiata al capo e al volto, e aveva cercato di difendersi con le mani.

Vanessa quando è stata uccisa era incinta tra le 10 e le 12 settimane. Prende quindi forma quello che, secondo la Procura, sarebbe il movente del femminicidio. L'artigiano kosovaro non avrebbe più avuto contatti con la vittima da quando, il 26 ottobre scorso, lei aveva sporto una prima denuncia nei confronti dell'uomo. A far scattare la querela sarebbe stato il fatto che, la sera prima, Fandaj avrebbe inviato un messaggio al telefono del compagno in cui gli avrebbe svelato la relazione fra lui e la Ballan. E a confermarlo ci sarebbe stato, in allegato, un video girato durante uno degli incontri intimi tra i due. La donna in querela aveva invece detto di aver rotto la storia, che andava avanti dal 2021, già nel corso dell'estate ma che il 40enne non avrebbe accettato la sua scelta. E che quei video sarebbero stati usati come arma di ricatto per ottenere ancora degli incontri che si sarebbero conclusi con la consumazione di rapporti sessuali.

Quando viene denunciato Fandaj, a cui il giorno dopo vengono sequestrati il computer e i telefoni, smette di cercarla e i due non avrebbero più avuto nessun contatto. Ma tra fine ottobre e il 19 dicembre succede qualche cosa: Bujar avrebbe cercato al lavoro Vanessa forse per un ultimo chiarimento ma non l'avrebbe trovata. Sarebbe però venuto a sapere che la donna è a casa in maternità. E avrebbe perso la testa, decidendo di avere con lei una resa dei conti finita con la morte di Vanessa.