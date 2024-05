Femminicidi, l'appello del fratello di Vanessa Ballan: «Chiedere aiuto non è debolezza»

Un rifugio sicuro per le donne vittime di violenza e per i loro figli. Si chiama "Casa Rotary Vanessa" ed è un'abitazione messa a disposizione dalla fondazione Opera Pia Maurocordato, dal Rotary club Treviso Terraglio, con la collaborazione di Telefono rosa. Oggi, 31 maggio, presso il Vescovado di Treviso erano presenti anche Stefano e Roberta, i genitori di Vanessa Ballan, la 26enne trucidata nel dicembre scorso nella sua abitazione di Spineda di Riese Pio X dal 41enne Bujar Fandaj, e il fratello Nicola che di fronte al Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ai sindaci di Treviso e Riese Pio X, Mario Conte e Matteo Guidolin, oltre a Sergio Criveller (presidente Opera Pia Maurocordato), Roberto Piazza (Rotary) e Maria Stella di Bartolo (Telefono rosa) ha dedicato una lettera alla sorella. La famiglia di Vanessa, ancora attanagliata in un dolore enorme che traspare nell'emozione provata anche oggi, ha finora evitato di esporsi e di esternare questi sentimenti, con grandissimi dignità. Nicola Ballan ha voluto, con grande calore e semplicità ringraziare i presenti, spiegando il motivo per cui la famiglia ha avvallato la scelta di intitolare a Vanessa la nuova casa rifugio. «Ci sono molte ragazze e donne che hanno bisogno di aiuto e sono certo che mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro, pensato e realizzato per loro e i loro figli» ha sottolineato «in questi mesi il vuoto lasciato da Vanessa si è fatto sentire molto. Nessuno poteva essere preparato a questa tragedia». Il fratello della 26enne ha raccontato di "momenti bui", con la scelta "consapevole del silenzio, un silenzio forse e rispettoso per una mamma, una compagna, una figlia, una sorella a cui è stata tolta la vita".

«Questo silenzio non da tutti è stato compreso e putroppo la mancanza di rispetto sta sempre dietro l'angolo» ha sottolineato Nicola Ballan «la violenza di genere è un tema sempre più attuale e sentito e proprio per questo vorrei condividere un pensiero che possa in qualche modo diventare forza da chi subisce e monito per chi usa violenza: penso che esercitare qualsiasi forma di violenza, soprattutto quella che ha subito Vanessa, sia una forma di debolezza dell'essere umano e per questo vorrei rivolgermi a tutti, a voi tutti, riprendendo ciò che ho detto al funerale di mia sorella. Abbiamo il compito di essere più accorti verso le persone, prestare attenzione e agire se necessario. Quello che stiamo vivendo non dovrebbe viverlo nessuno, non dovrebbe succedere, non dovrebbe esistere. Recuperiamo la nostra umanità e sforziamoci di riconoscere quando qualcosa non va. Chiedere aiuto non è debolezza, mai, comunichiamo sempre e ricordiamoci che la gentilezza è matrice di felicità».