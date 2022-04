Raccoglie un petardo inesploso ma gli esplode in mano: ferito un 44enne

Nel pomeriggio odierno, in località Rustignè di Oderzo nei pressi di un impianto sportivo amatoriale, un 44enne è rimasta ferito in maniera seria ad una mano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fornito dai carabinieri, l'uomo stava effettuando dell operazioni di pulizia bordo campo quando, insieme ad altri rifiuti, ha rinvenuto un oggetto particolare che gli è poi deflagrato improvvisamente nella mano destra. Nel dettaglio, si trattava di un grosso petardo inesploso. Il malcapitato è stato quindi trasportato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul fatto indagano ora i carabinieri della Tenenza di Oderzo.