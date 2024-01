Fermato per l'alcoltest, fa scendere il suo cane e lo aizza contro i carabinieri

E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo stradale: oltre a rifiutare l'alcoltest, ha pensato bene di far scendere dal veicolo il proprio cane, un corso, cercando di aizzarlo contro i militari. Lo sconcertante episodio è avvenuto la scorsa notte, quella tra 19 e 20 gennaio, nel vittoriese. Protagonista del gesto un 55enne della zona a cui una pattuglia ha ordinato l'alt per un controllo stradale. L'uomo si è rifiutato di fornire i propri documenti d'identità (in seguito è stato accertato che la patente gli era stata revocata già 6 anni fa) e di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici. Nonostante le reiterate richieste dei militari, per tutta risposta l'uomo ha pensato bene di far scendere il proprio cane, che viaggiava con lui in auto, invitandolo ad aggredire i militari che alla fine sono riusciti a riportare la calma. Scattata, inevitabile, per l'automobilista, una denuncia all'autorità giudiziaria per guida senza patente e in stato di ebrezza.

Si è svolto nella mattinata di oggi, 20 gennaio, presso il palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso, il processo per direttissima nei confronti di un 35enne di origini macedoni, arrestato venerdì 19 gennaio per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. L' uomo, privo di patente di guida, verso le 17.30 di ieri in Valdobbiadene collideva con l'auto di un giovane del posto e dopo l'incidente andava in escandescenza sia verso la controparte che verso i militari dell'Arma giunti nel frattempo in loco, tanto da rendere necessaria la sua immobilizzazione forzata.