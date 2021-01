Festa di Capodanno abusiva: stangati 10 giovanissimi

Se ne sono fregati del coprifuoco imposto per il 31 dicembre e hanno fatto il veglione di Capodanno a casa di un amico 22enne, il più grande del gruppo, approfittando dell'assenza dei genitori dell'ospite. L'inizio del 2021 ha però riservato una brutta sorpresa per dieci giovani, dai 17 ai 22 anni, tutti di Camisano Vicentino (VI) e dintorni, compresi un ragazzo di Castelfranco Veneto e alcuni padovani. Per l'oro l'anno nuovo si è infatti aperto con una sanzione di 400 euro a testa per aver violato le regole del lockdown in Zona Rossa.

Dopo una notte passata a festeggiare il gruppetto ha infatti proseguito fino alle 5 del mattino, con musica ad alto volume. Il vicinato, stanco del frastruono, ha perciò chiamato i carabinieri. La pattuglia, intervenuta nella casa privata a Camisano, ha multato tutti i giovani per aver violato le disposizioni impartite nel Dpcm dal Governo e che prevedono la possibilità di ospitare all'interno della propria abitazione un massimo di due persone non conviventi maggiori di anni 14. Tra loro c'erano anche due minorenni che sono stati affidati ai genitori fatti giungere appositamente sul posto.