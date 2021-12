Festa con deejay in sala giochi, 150 ragazzi senza mascherina

Durante la scorsa nottata, a Montebelluna, i carabinieri sono intervenuti presso la sala giochi "Babylandia" in via Ferraris dove era in corso una festa con circa 150 giovani, quasi tutti senza mascherine, né distanziamento. Quando i militari hanno fatto irruzione hanno trovato i giovani a ballare con musica e deejay.

I ragazzi identificati dai militari dell'Arma hanno tutti tra i 16 e 25 anni. Il totale delle sanzioni, invece, ammonta secondo le prime stime a circa 50mila euro sommando le multe ai partecipanti a quelle per il locale che non avrebbe rispettato il divieto di somministrare alcol ai minori e l’impiego di addetti alla sicurezza. I partecipanti, in buona parte già identificati dagli operanti nelle scorse ore e in parte in corso di identificazione, dovranno pagare le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure anti Covid.