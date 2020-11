Festa in casa con musica ad alto volume: intervengono i vigili

Fine settimana di massima attenzione per la polizia locale di Treviso: i controlli su strada non hanno portato a particolari segnalazioni dal momento che la nebbia di questi giorni ha contribuito a limitare gli spostamenti.

I vigili sono però intervenuti la notte di Halloween nel quartiere Monigo. Alcuni residenti avevano chiamato la centrale per segnalare una festa in casa con musica ad alto volume. All'arrivo della volante, poco dopo mezzanotte, gli agenti hanno individuato in pochi minuti la casa da cui provenivano musica e schiamazzi. All'interno c'erano otto persone, tutte di origine nigeriana. La polizia locale ha interrotto la festa per disturbo alla quiete pubblica ma nessuna delle otto persone è stata sanzionata visto che anche il Dpcm attualmente in vigore non vieta gli assembramenti ma sconsiglia semplicemente i ritrovi domestici con più di sei persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica di Ognissanti senza problemi di assembramenti nei cimiteri del territorio comunale. «C'è stato un ricambio continuo di persone e non abbiamo mai riscontrato situazioni di sovraffolamento. Agenti presenti anche alla cerimonia di deposizione delle corone al Monumento ai Caduti di Sant'Angelo che si è svolta domenica mattina alla presenza del sindaco Mario Conte e delle autorità cittadine - spiega il Comandante della polizia locale, Andrea Gallo - Nella giornata di domani, lunedì 2 novembre, continueremo i controlli nei vari cimiteri. Ci auguriamo che i cittadini continuino ad usare le mascherine e a mantenere il distanziamento sociale».