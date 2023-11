Ex fidanzati scomparsi, Giulia si sarebbe laureata ieri: «La aspettiamo»

Doveva esserci un clima di festa, ma davanti a certi fatti inevitabilmente l'atmosfera cambia: 55 studenti di Ingegneria Biomedica si sono laureati ieri, giovedì 16 novembre, al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova. Sarebbero dovuti essere 56, però: all'appello mancava infatti Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo di cui non si hanno notizie dalla notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, scomparsa dopo aver incontrato l'ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo di Torreglia.

Laurea

Giulia Cecchettin avrebbe dovuto discutere la tesi sui trapianti di tessuti tracheali, come ricorda sulle colonne del "Corriere del Veneto" anche la sua compagna di corso Giulia: «Non sarebbe mai scomparsa di sua spontanea volontà, soprattutto saltando la laurea, ovvero il giorno più bello della sua vita. È una ragazza solare e determinata, al punto che dopo la laurea vorrebbe intraprendere un percorso totalmente diverso, ovvero buttarsi sul disegno e diventare una fumettista: è un sogno che merita di vivere». Prima della proclamazione, inoltre, Stefano Tomasin, presidente della commissione di laurea, ha voluto dedicare parte del suo discorso iniziale ai due giovani scomparsi: «Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto sostenere oggi l'esame di laurea. La comunità dei docenti e il personale universitario del Dipartimento si unisce a quella degli studenti nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati, e di vedere anche Filippo raggiungere questo traguardo».

Fiocchi rossi

La speranza di un pronto ritorno a casa di Giulia Cecchettin continua ad albergare nei cuori dei suoi familiari, che ieri hanno adornato il cancello della loro abitazione con una serie di ciocche rosse, come da abitudine per i neolaureati. Sempre sul Corriere del Veneto ha parlato la sorella Elena: «Speravamo tutti che facesse ritorno entro oggi, il giorno della sua laurea, ma purtroppo non viviamo nel mondo delle favole e troppe volte le cose vanno diversamente da come vorremmo».