Entrano in azienda e tagliano quattro filari di vigneto: caccia ai responsabili

Nuovo caso di vigneto danneggiato in provincia di Treviso: quattro filari di vitigno sono stati tagliati da ignoti nei giorni scorsi, all'interno di un'azienda agricola in Via delle Grazie a Casale sul Sile.

Non è ancora chiaro il giorno esatto in cui il vitigno è stato tagliato perché i proprietari si sono accorti dell'accaduto solo nelle scorse ore. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della stazione locale che hanno subito avviato le indagini nella speranza di poter risalire ai responsabili che per ora restano a piede libero. Ingenti i danni al vigneto.