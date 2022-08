Mogliano Rugby in lutto: Filippo trovato morto in casa a soli 18 anni

Filippo Dalla Venezia, 18enne di Asseggiano (Mestre) e giocatore del Mogliano Rugby Under 19 è stato trovato senza vita giovedì 18 agosto sul terrazzo di casa dove viveva con i genitori e il fratello. Immediati i soccorsi dei sanitari del Suem 118, ma per il giovane non c'era già più nulla da fare.

Una tragedia che ha colpito amici e familiari del giovane come un fulmine a ciel sereno. Filippo aveva il rugby nel sangue, a Mogliano aveva esordito giovanissimo nell'Under 10 insieme al fratello che però aveva abbandonato dopo due stagioni. Convocato nelle rappresentative regionali, aveva messo in mostra le sue doti di trequarti capace di giocare anche da esterno. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole a Mogliano dove Filippo era conosciuto soprattutto la sua passione in campo e la sua determinazione. L'ultimo saluto a Filippo sarà celebrato martedi 23 agosto, alle ore 11, presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Gazzera (VE).

Il messaggio della squadra

«Siamo affranti per la prematura scomparsa di Filippo, partecipiamo all'immenso dolore della famiglia e ci stringiamo a tutti loro in un forte abbraccio per la grave perdita» ha commentato in una nota ufficiale la dirigenza del Mogliano Rugby.