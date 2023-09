Trovato morto in casa a 24 anni, fissati i funerali di Filippo Momesso

Oderzo è ancora in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Momesso, il motociclista 24enne trovato senza vita nella sua casa di Trento dove si era laureato in ingegneria informatica. Nelle scorse ore è stata annunciata la data dei funerali a cui sono attese centinaia di persone.

Proprio per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare, la cerimonia sarà celebrata presso il campo sportivo della frazione di Piavon nel pomeriggio di martedì 26 settembre alle ore 15. Il feretro di Filippo arriverà dalla Casa Funeraria Frè di Gorgo al Monticano, dopo la cerimonia la salma verrà cremata. Per volontà dei familiari eventuali offerte saranno destinate a un progetto futuro in memoria di Filippo. Il giovane pilota del campionato italiano di motociclismo lascia mamma Michela, il papà Antonio, il fratello Riccardo con Chiara, i nonni, gli zii e cugini, uniti a parenti, amici e compagni di gara.