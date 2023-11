Omicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta arrestato in Germania

Filippo Turetta è stato fermato domenica mattina, 19 novembre, in Germania. A comunicarlo è l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma e ha informato i genitori. Turetta, 22enne di Torreglia (Padova), era ricercato, con mandato di arresto internazionale, per l'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata di Vigonovo trovata morta sabato 18 novembre nei pressi del lago di Barcis (Pordenone). Il fermo è avvenuto nella città tedesca di Bad Dürrenberg, situata nel land della Sassonia-Anhalt. Turetta è stato rintracciato alla guida della sua auto a circa un migliaio di chilometri da casa.

Le ricerche di Turetta erano partite domenica scorsa, in seguito alla denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri dai genitori di Giulia Cecchettin. Turetta è accusato di averla sequestrata e uccisa. Si era messo al volante della sua Fiat Punto e avrebbe guidato a lungo tra Veneto, Friuli e Alto Adige, prima di valicare il confine. Spetterà ora a un giudice tedesco valutare il mandato di arresto europeo e, di conseguenza, decidere sulla consegna di Filippo Turetta alle autorità italiane. Turetta non deve rispondere solo dell'accusa di omicidio ma anche occultamento di cadavere, sequestro di persona con le possibili aggravanti, la premeditazione e la relazione affettiva, che anche se conclusa rimane come possibile elemento accusatorio. Nei giorni che hanno preceduto questa terribile tragedia il 22enne aveva studiato mappe e percorsi su internet e si era anche informato sui kit di sopravvivenza.

Il commento

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha commentato la cattura di Turetta con queste parole: «Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere».