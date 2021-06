La finanza sequestra villa e 550mila euro ad un pluripregiudicato

L'uomo ha numerose condanne penali tra cui minacce, lesioni, truffe e rapine. Nonostante lo stile di vita le indagini hanno dimostrato come non risultasse avesse mai percepito alcun reddito

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Venezia, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Treviso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, con il quale è stato disposto il sequestro di una villa di circa 300 mq. e disponibilità finanziarie per un valore di circa 550.000 euro nei confronti di una persona residente in provincia di Treviso.

Il provvedimento fa seguito a puntuali indagini patrimoniali, eseguite dalla Compagnia di Treviso nei confronti del soggetto – caratterizzato da numerosi precedenti e condanne penali (minacce, lesioni, ingiurie, falsità, plurime truffe ai danni di privati, insolvenze fraudolente, ricettazione, rapina, tentato furto) e dunque ritenuto, sulla base delle previsioni del cosiddetto “Codice antimafia”, socialmente pericoloso – grazie alle quali è stato possibile evidenziare una palese “sproporzione” tra il suo patrimonio e la circostanza che egli non abbia mai svolto alcuna attività economica o percepito alcun reddito.

Gli accertamenti, che sono stati estesi alla ricostruzione della posizione patrimoniale ed economico-finanziaria del nucleo familiare dell’uomo, sono stati supportati dall’impiego delle banche dati in uso al Corpo e dal software Molecola del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, in grado di acquisire, incrociare e analizzare migliaia di dati economico - finanziari in tempi rapidissimi.