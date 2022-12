Finestra crolla durante la lezione, alunna ferita ad una mano

Poteva avere conseguenze drammatiche il crollo improvviso di una vetrata avvenuto lunedì scorso nell'aula 6 all'istituto "Galileo Galilei" a Paderno di Ponzano. Poco prima della fine delle lezioni, verso le 13.30, la finestra si è staccata a causa del cedimento degli infissi, finendo per colpire alla mano una studentessa di terza media, salvata dall'intervento di un compagno che è riuscito a spostare in tempo l'alunna che sarebbe stata altrimenti colpita in pieno dalla vetrata.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", dopo l'incidente la studentessa è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa che si trovavano già all'interno dell'istituto per altre attività. La giovane se l'è cavata con una lieve contusione alla mano. L'aula 6 è stata dichiarata inagibile dopo il sopralluogo dei tecnici del Comune. Martedì 20 dicembre, giorno dopo l'incidente, gli studenti sono stati spostati in un'altra classe. Il dirigente dell'istituto, Marco Bizzoni, ha inviato una lettera al sindaco chiedendo una messa in sicurezza immediata di tutte le vetrate della scuola. I genitori non hanno mancato di sollevare polemiche sull'accaduto, mentre le opposizioni in consiglio comunale si chiedono come mai il Comune non sia intervenuto prima per mettere in sicurezza gli infissi dal momento che i problemi alle finestre dell'istituto erano già stati segnalati in passato.