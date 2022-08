Chiede soldi dicendo di essere un avvocato: raffica di truffe lungo il Terraglio

Da Preganziol fino alla provincia di Venezia: decine di segnalazioni online denunciano la presenza di un truffatore seriale che si finge l'avvocato Zuin per chiedere soldi ai residenti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il modus operandi dell'uomo è sempre lo stesso: avvicina i passanti o suona addirittura alla porta dei residenti dicendo di essere rimasto chiuso fuori di casa. Elegante, affabile e convincente, chiede prestiti di poche decine di euro per pagare il fabbro e farsi aprire la porta di casa. Ovviamente è tutta una truffa: i cittadini che hanno prestato soldi all'uomo non li hanno mai più avuti indietro. Sulla vicenda indagano i carabinieri: venerdì una pattuglia è intervenuta nella zona di via Aldo Moro ma il truffatore si era già allontanato. Ha colpito anche in via Petrarca e, ad oggi, è ancora a piede libero. Modo di fare convincente, chiede piccole somme in contanti per poi far perdere le sue tracce. Treviso, Casier, Preganziol e frazioni il suo raggio d'azione prediletto ma il finto avvocato avrebbe colpito anche nel Veneziano. I truffati lo descrivono come un uomo di media statura, capelli corti, con accento italiano. L'invito ai cittadini è ovviamente quello di prestare la massima attenzione.