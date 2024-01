Autovelox abbattuto a Santo Stefano di Cadore, identificato emulo di Fleximan

Niente strategie o piani collegati ad azioni complesse ma il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane di Santo Stefano di Cadore. Sarebbe lui l'autore del danneggiamento dell’autovelox di via Udine, non distante dal centro della località montana, una strada tristemente nota per la strage provocata da Angelika Hutter la scorsa estate. La 32enne tedesca, il 6 luglio 2023, investì e uccise con la sua auto una famiglia veneziana, di Favaro Veneto, che si trovava in vacanza in Comelico. Persero la vita Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 che lo spingeva nel passeggino, e la nonna materna, Maria Zuin di 64 anni.

Lunedì sera i carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Cadore, che subito di erano messi al lavoro per capire come e chi avesse operato nella notte del 28 gennaio scorso, all’esito delle indagini e dei sopralluoghi effettuati sulla cabina destinata ad alloggiare l’autovelox comunale, attraverso la meticolosa ricostruzione degli eventi, sono riusciti ad identificare l’autore del gesto che voleva forse emulare le gesta di Fleximan.

Il giovane del posto, ascoltato in serata dai Carabinieri, ha ammesso la propria responsabilità ed è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento. «L’evento occorso, che sarebbe sbagliato definire una bravata così come collegarlo a quel fenomeno che potrebbe generare emulazione, è stato affrontato con grande attenzione, proprio per la necessità di chiarire subito i contorni della vicenda» ha commentato il Comandante Provinciale che ha aggiunto «chi pensa – e non è questo il caso di Santo Stefano– che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale, non ricorda che l’analisi della incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi che i Carabinieri hanno svolto intensamente anche nell’estate scorsa, in diverse zone montane, per contrastare chi usa le nostre strade come fossero un autodromo, dimostra che far rispettare i limiti di velocità, fuori e dentro i centri urbani, è una azione che salva la vita delle persone. E lo sanno bene quei tanti cittadini onesti della nostra provincia che, a fronte di queste azioni sconsiderate di danneggiamento, chiedono il ripristino degli autovelox quale strumento di prevenzione sul territorio».