Focolaio di salmonella in un allevamento: morti 16 vitelli

E' di ben 16 vitelli morti il bilancio di un caso di contaminazione da salmonella verificatosi all'interno di un allevamento nella campagna montebellunese. Nei giorni scorsi, infatti, dopo la morte improvvisa di alcuni animali sono scattati i dovuti controlli veterinari del caso che hanno subito riscontrato come nella stalla si stesse diffondendo l'infezione batteriologica anche tra gli altri animali presenti. Come riporta "il Gazzettino", il vicesindaco Severin ha quindi immediatamente avviato le pratiche per porre sotto sequestro l'allevamento in attesa che si completi l'obbligatoria terapia farmacologica sugli animali superstiti ma purtroppo infetti. Inoltre, l'allevatore dovrà ora attenersi a rigidissime norme igienico-sanitarie per il governo dei vitelli rimasti, oltre che rispettare precise indicazioni in merito al foraggiamento degli stessi. Dunque, a questo punto l'allevamento potrà tornare ad aprire solo quando i tecnici dell'Ulss 2 (del Servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche) avranno valutato la "guarigione" degli animali rimasti e capito come si siano diffusi i batteri della salmonella.