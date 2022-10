Cade mentre si arrampica su un albero di cachi, grave ex assessore

Resta ricoverato in prognosi riservata al'ospedale Ca' Foncello di Treviso Sergio da Broi, il 79enne, ex assessore al Comune di Follina (dal 1987 al 1990), rimasto gravemente ferito in un incidente domestico avvenuto ieri mattina, 28 ottobre, poco dopo le 10, nel giardino della sua abitazione di via del Bersagliere, a Follina. L'uomo, pensionato, si stava arrampicando con una scala su di un albero di cachi per raccogliere alcuni frutti quando ha improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo violentemente a terra a circa due metri di altezza, senza riuscire a trovare appigli per salvarsi. A dare l'allarme ai soccorsi è stata una nipote dell'uomo che lo ha trovato riverso a terra, privo di sensi. L'anziano è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero presso il nosocomio trevigiano, dove si trova ricoverato in terapia intensiva, in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il 79enne ha infatti riportato una seria lesione vertebrale