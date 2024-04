Precipita in un dirupo, interviene l'elicottero del Suem

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 28 aprile, poco dopo le 11, lungo un sentiero nei boschi in località La Bella a Follina, non distante da via Pedeguarda. Un escursionista, per cause poco chiare, è caduto in un dirupo e per socccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elicottero del Suem che ha provveduto a salvare il ferito, per poi trasportarlo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Oltre a infermieri e medico sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.