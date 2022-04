Tragedia al campo di calcio, custode stroncato da un infarto

Un uomo di 66 anni, Giovanni Lovisotto, è stato stroncato da un malore mentre si trovava nell'area del campo sportivo di via Paoletti, a Follina: aveva appena aperto i cancelli della struttura per l'allenamento della squadra juniores. L'uomo si è accasciato a terra mentre stava parlando con un altro dirigente, Mario Tocan, e i ragazzi si stavano cambiando in spogliatoio. Immediato è scattato l'allarme e sul posto, per le operazioni di rianimazione, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, giunti sia con ambulanza e automedica che con l'elicottero. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Sul posto anche il sindaco, Mario Collet, e il presidente Domenico D'Agostino. Lovisotto lascia la compagna Luisella con cui viveva a Follina: l'uomo, pensionato, aveva lavorato a lungo in un'azienda di verniciature come operaio.