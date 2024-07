Sparito dal B&B di Follina dove alloggiava: escursionista tedesco trovato morto

È stato purtroppo ritrovato privo di vita il 76enne tedesco, la cui prolungata assenza nel B&B di Follina dove era in villeggiatura, aveva fatto partire nei giorni scorsi le ricerche, concentrate nella zona di Cortina d'Ampezzo, dove la tracciatura del cellulare ne indicava la presenza.

Nelle scorse ore un escursionista in passeggiata assieme al figlio ha segnalato di aver visto delle scarpe in un canale tra il Rifugio Duca d'Aosta e il sentiero dei camosci. Sul posto si sono portate a piedi le prime squadre e si è diretto l'elicottero della Guardia di finanza che stava perlustrando la zona con l'Imsi Catcher. È quindi presto arrivata la conferma che si trattava dell'uomo disperso. Il recupero della salma, che si trovava una ventina di metri sopra il sentiero, è stato effettuato dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Probabilmente l'escursionista ha cercato riparo dal maltempo sotto una roccia. Non si sa se a causarne la morte sia stato un malore o il freddo. Anche venerdì mattina in molti avevano preso parte ai sopralluoghi: Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri, con unità cinofile e droni.