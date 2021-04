Risvegliata dai banditi in casa: «Uno mi ha tirato per il collo, ho urlato più che potevo»

«Uno mi ha tirato per il collo, mi ha preso i capelli, mi ha scosso. Io ho urlato più che potevo, ho urlato, ho urlato tanto, mi sono sfinita». A parlare ai microfoni di Antenna Tre Nordest è Franca Falcade, pensionata di 66 anni, aggredita in casa da una banda di quattro malviventi. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, a Farrò di Follina. La donna, ex insegnante, è stata salvata dall'intervento provvidenziale dell'amica e badante ucraina di 61 anni che è intervenuta, mettendo in fuga i malviventi, uno dei quali l'ha schiaffeggiata. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison di Valmarino. Si ipotizza che i malviventi fossero un gruppo di ladri, penetrati nell'abitazione forse credendola disabitata. In casa non è stato rubato nulla.

«Ero a letto, mi ricordo che ero a letto, aveva gli occhi neri, ma neri, neri come il carbone, non ho mai visto occhi neri così -ha riferito la donna, ricordando come l'amica sia poi giunta in suo soccorso- anche a lei la strattonano, la fanno cadere per terra e le danno una sberla, lei ha ancora il segno. Non è mai successo niente, potevo dormirmene tranquilla, io adesso dormire tranquilla, la sera, da sola, non me la sento»