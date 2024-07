Esce dal B&B, turista tedesco sparisce nel nulla: ricerche in montagna

Ieri sera, 2 luglio, attorno alle 21, su richiesta dei carabinieri, è stato attivato il Soccorso alpino di Cortina per la ricerca di un turista tedesco di 73 anni, che manca da sabato da un B&B di Follina dove era arrivato da qualche settimana, tappa di un lungo giro. Il telefono dell'uomo, che ha lasciato nella struttura le sue cose, suona libero, ma lui non risponde e la tracciatura lo ha indicato dapprima nella zona di Col Drusciè, dove si sono subito concentrate le squadre nella notte, e poi nella zona di Pocol, dove i soccorritori si sono spostati senza rinvenire traccia dell'uomo. Sono presenti oltre al Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza, anche i Vigili del fuoco che stanno effettuando dei sorvoli con droni dotati di apparecchiatura Imsi Catcher, in grado di rilevare i cellulari.