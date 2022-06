Agli arresti domiciliati, 33enne cerca di farla finita: salvato dal Suem 118

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi, 22 giugno, a Follina. Un cittadino senegalese di 33 anni che si trovava agli arresti domiciliari per delitti contro il patrimonio e la persona, per cause riconducibili a sindrome depressiva, ha tentato di suicidarsi conficcandosi un coltello nell'addome. È stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato in elicottero presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.