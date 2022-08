Incendio di Fontane, è corsa contro il tempo: assemblea straordinaria martedì prossimo

Ad una settimana dall'incendio che ha devastato un appartamento all'ultimo piano ed il tetto di due palazzine in via Donatori del sangue, a Fontane di Villorba, rendendole entrambe inagibili, è corsa contro il tempo per poter permettere ai residenti di poter rientrare nei loro alloggi. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione (non gratuita) dei condomini ed inquilini dello stabile l’aula magna della scuola media Manzoni a Carità di Villorba e nella mattinata di Martedì prossimo si svolgerà un'assemblea straordinaria.

L’Amministrazione Comunale ha messo in contatto Il dirigente all'urbanistica Stefano Anzanello con amministratore del condominio e i tecnici per monitorare gli avanzamenti dei lavori di ripristino perché si arrivi quanto prima all‘agibilità dello stabile. Ieri, 3 agosto, è stata sistemata la copertura del tetto provvisoria mentre si auspica che in tempi brevi possano essere dichiarati agibili almeno i primi due piani delle palazzine. Si tratterà di ripristinare e poi certificare gli impianti, soprattutto quello elettrico.

Il Comune ha dato inoltre la sua disponibilità per trovare situazioni di alloggio favorevoli a chi, tra inquilini e condomini, dovesse essere ancora in difficoltà per tempi od altro. Attualmente uno solo dei residenti è ancora alloggiato in hotel; tutti gli altri sono ospitati da parenti e famigliari.

Continuano intanto le indagini dei carabinieri nei confronti del 75enne che ha inavvertitamente dato il via al rogo: l'anziano ha raccontato ai vigili del fuoco che della carta da cucina gli è caduta sul fornello, innescando un rogo che ha prima colpito la cucina e poi il sottotetto del suo appartamento mansardato. L'uomo è stato salvato con l'autoscala dai vigili del fuoco, dopo essere uscito sul terrazzo per scappare da fuoco e fiamme che avrebbero potuto ucciderlo.