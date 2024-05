Asilo nido sotto sequestro: «Niente autorizzazioni, struttura non a norma»

Asilo nido chiuso dai carabinieri del Nas di Treviso: è successo questa mattina, martedì 28 maggio, nel comune di Fontanelle al termine di un'ispezione igienico-sanitaria condotta dai militari dell'Arma insieme al personale dell'Ulss 2.

Al termine del controllo la struttura è stata posta sotto sequestro amministrativo per mancato possesso di autorizzazione all'esercizio e di attestato di registrazione sanitaria. Accertata anche l'assenza di requisiti strutturali: i piccoli iscritti all'asilo nido, una decina in totale, si trovavano in spazi stretti e promiscui. Fortunatamente non sono stati riscontrati abusi né situazioni di degrado. I bimbi sono stati ritirati dai rispettivi genitori. Le sanzioni amministrative per il titolare dell'asilo nido ammontano invece ad alcune migliaia di euro.