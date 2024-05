Vende un chilo e mezzo di marijuana a un minorenne, 25enne finisce a processo

Avrebbe ceduto 1 chilo e mezzo di marijuana, per un valore di circa 10mila euro, a un ragazzo che al tempo dei fatti aveva 17 anni. Nel corso della perquisizione a casa sua, avvenuta poco dopo la denuncia presentata dalla famiglia del minorenne, gli sarebbero stati trovati inoltre 1,2 grammi lordi di hashish e mezzo chilo di "erba" nascosta in una busta che si trovava nel giardino dell'abitazione. A processo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, con l'aggravante di averla venduta ad un minore, è finito un giovane 25enne di Fontanelle. Ma il difensore, l'avvocato Marco Furlan, di tutta questa vicenda offre una lettura completamente diversa. «I diecimila euro non sono l'equivalente del chilo e mezzo di marijuana ma un prestito tra due amici. Il 17enne avrebbe infatti avuto parecchi debiti e il mio assistito, che era un amico, si è offerto di aiutarlo».

La vicenda risale al settembre del 2020 quando il minorenne decide di confidarsi con il padre. «Mi servono dei soldi, ho parecchi debiti» dice il 17enne. Ma il genitore, scioccato e soprattutto preoccupato, decide di portarlo ai carabinieri e fargli fare una denuncia. Di quei soldi che avrebbe dovuto, svariati decine di migliaia di euro, il ragazzino non ha mai confessato l'origine né l'identità dei creditori. Ma la madre, saputo che avrebbe avuto dei debiti anche con l'imputato, sospetta che l'origine di tutto sia l'acquisto di una ingente quantità di droga.

«Mio figlio è sempre stato molto reticente - ha detto oggi, 16 maggio, il papà, chiamato a testimoniare - e in quel periodo era diventato anche molto chiuso in sé stesso. Sono stati mesi terribili in cui alla fine Giacomo (il nome è di fantasia) è stato anche male e ha subito un ricovero in psichiatria a causa di una forte esaurimento nervoso».

La linea difensiva del 25enne è di aver prestato dei soldi all'amico in difficoltà. «Era un favore, non il prezzo per la droga. Perché avesse bisogno di tutto quel denaro non l'ha detto neanche a me» avrebbe riferito. Il 17enne, tra l'altro, è stato chiamato a testimoniare ma davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.