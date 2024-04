Cade dalla gru mentre lavora: morto operaio trevigiano di 68 anni

Alla vigilia del Primo Maggio, martedì 30 aprile, un nuovo tragico incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere all'esterno di un allevamento di animali da cortile, in via Kennedy a Fiume Veneto, nel Pordenonese.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, Ivo Bellotto, operaio di 68 anni residente a Fontanelle e impiegato presso la ditta Biemme Costruzioni e scavi di Fontanelle (incaricata di eseguire i lavori), ha perso la vita mentre stava operando con una gru. Colpito e sbalzato dal mezzo con il quale stava sollevando dei materiali edili, l'uomo è caduto a terra perdendo la vita sul colpo. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del Suem 118 ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Il medico legale ha accertato il decesso per arresto cardiaco traumatico. La zona dell'incidente è stata transennata: sul posto sono presenti i familiari della vittima. Bellotto, nato nel novembre del 1955, viveva a Fontanelle con la moglie. Iscritto alla cassa edile, era stato assunto come operaio specializzato dalla ditta Biemme Costruzioni e scavi a maggio 2020.

Il commento

Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, è stato tra i primi a commentare la notizia: «Mentre ci stiamo preparando a festeggiare il Primo Maggio muore un operaio di Fontanelle lavorando su una gru a Fiume Veneto. L’ennesima tragedia sul lavoro che ci inorridisce e ci lascia sgomenti. Non è accettabile che chi esce per andare al lavoro non possa far rientro a casa. Muore un innocente e a questo nuovo lutto ci uniamo alla famiglia della vittima, a cui vanno le nostre condoglianze, per dire basta, basta e basta. La Uil Veneto domani sarà in piazza della Repubblica a Monfalcone (Gorizia) insieme al segretario nazionale Bombardieri e farà nuovamente sentire la propria voce per tenere alta l’attenzione sulla propria campagna di Zero Morti sul Lavoro».