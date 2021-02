Camion di concime si rovescia, vigili del fuoco al lavoro

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1° febbraio, a Fontanelle. Il lavoro di recupero del carico e del mezzo è proseguito per quasi sette ore

Sono proseguite per quasi sette ore le operazioni di recupero, condotte dai vigili del fuoco di Motta di Livenza insieme all'autogru di Treviso, di un camion che stava trasportando dei sacchi di concime. Il mezzo è uscito di strada alle 10.40 circa di stamattina, lunedì 1° febbraio, in via della Vittoria a Fontanelle. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Conegliano. Illeso l'autotrasportatore alla guida.