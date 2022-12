Anziano cade in un fossato, salvato da un operaio africano

Ha sentito le richieste di aiuto di un anziano, caduto in un fossato, e ha subito chiesto l'intervento al 118, nonostante il suo italiano fosse un pò stentato. E' il bel gesto di cui si è reso protagonista nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, un operaio straniero di circa 35 anni che stava percorrendo, in sella alla sua bici, la Schiavonesca Marosticana a Fonte, una strada molto trafficata che in quel tratto prende il nome di via Roma. L'uomo, di origini africane, stava raggiungendo il posto di lavoro.

Sfortunato protagonista di questa vicenda un uomo di quasi 93 anni, residente della zona. L'anziano, forse abbagliato dai fanali di un'auto, non si è accorto di un ponticello su un fossato ed è caduto all'interno, fortunatamente senza conseguenze fisiche ma senza però riuscire a risalire con le sue forze. Deve la sua salvezza, come detto, all'immigrato che stava passando nella zona in bicicletta e, sentendo richieste di aiuto provenienti dal fossato, si è fermato a prestare i soccorsi. Pur con un italiano incerto, il ragazzo è riuscito a dare l'allarme al Suem di Treviso.

Intervenuti sul posto i sanitari di Pieve del Grappa, vigili del fuoco e carabinieri: insieme hanno recuperato l'anziano e fermato i rinforzi in arrivo. Una volta risaliti all'identità del 93enne anche grazie ai colleghi del pronto soccorso di Castelfranco a cui è stata chiesta verifica del nominativo, è stato contattato il figlio dell'anziano e concordato l'accompagnamento a domicilio. Nel contempo la moglie del 93enne era peraltro uscita a piedi per cercare il marito. Rintracciata poco lontano da casa, i due sono stati accompagnati alla loro abitazione in attesa dei parenti.