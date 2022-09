Cade da una scaletta, ferito operaio: soccorso dal Suem 118

Stava salendo, utilizzando una scaletta di un camioncino, sulla cesta di un braccio elevatore per svolgere dei lavori in quota. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 19, settembre, in un cantiere edile di Fonte. A restare ferito un operaio romeno di 68 anni, residente in provincia di Padova. L'uomo, soccorso da ambulanza e automedica del Suem 118, è stato trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto.

In mattinata un altro incidente sul lavoro è avvenuto ad Asolo, in un cantiere per il restauro di una chiesa. Una 42enne del vittoriese é stata colpita da un pezzo di ferro alla testa, caduto da circa sei metri di altezza. La donna ha riportato un trauma cranico con ferita al capo: è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto.

Infine Suem 118 e vigili del fuoco hanno 68enne di Asolo che si è ritrovato chiuso fuori casa, ha provato a passare attraverso il cornicione del condomino ma è rimasto bloccato per mezz'ora sul cornicione. Portato a terra dai vigili del fuoco di Montebelluna, l'uomo è stato visitato ma ha poi rifiutato il trasporto in pronto soccorso.