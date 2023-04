Notte di incidenti, cinque persone finiscono all'ospedale

E' stata una notte di incidenti quelli passata. Due gli incidenti registrati di cui quello più grave è accaduto intorno alle 23,30 di ieri 1 marzo a Onè di Fonte, mentre l'altro è avvenuto alle 2 della mattina di oggi, 2 aprile, a Solighetto.

Nel primo una Bmw, che stava percorrendo la Provinciale 248 da Asolo verso Bassano, probabilmente a causa di una distrazione ma anche anche per la velocità, ha toccato il cordolo della rotonda. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che prima ha abbattuto un palo dell’illuminazione e poi è finito all’interno della rotonda. Pesante il bilancio: tre persone ferite, un uomo e due donne, una di 24 e l’altra di 25 anni, tutte di origine cinese. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. L’elisoccorso ha provveduto a trasportare il ferito più grave all’ospedale di Treviso.

Il secondo sinistro si è invece verificato nella frazione di Pieve di Soligo. Un’auto con a bordo due giovani F.G. di 24 anni e L.C. di 25 anni, è andata a sbattere contro un platano in via Brandolini, la strada che collega il cimitero al centro della frazione di Pieve. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale in condizioni di media gravità.