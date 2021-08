Si schianta con l'auto contro un camion, morto un 26enne

Ennesima tragedia della strada nella Marca in questo mese di agosto, finora quello più croci dell'intero 2021. A perdere la vita un 26enne di Riese Pio X, F.B.. L'incidente che gli è stato fatale è avvenuto alle 6.30 a Fonte, all'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie. A scontrarsi un camion e un'auto, condotta proprio dal giovane. Sono intervenuti sul posto, per soccorrere il giovane, medico e infermieri del Suem 118 che non hanno però potuto far molto per salvargli la vita. A Fonte intervenuti anche carabinieri della stazione di Asolo e vigili del fuoco di Castelfranco Veneto.