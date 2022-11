Fissato l'ultimo saluto a Miriam. L'ira del padre per la scarcerazione del 23enne

Sarà il 7 novembre prossimo, alle ore 15 presso la chiesa di Fonte, l'occasione per dare l'ultimo saluto alla studentessa 22enne Miriam Ciobanu, travolta e uccisa alle prime luci dell'alba del 1 novembre mentre percorreva a piedi viale Vittorio Veneto, a Pieve del Grappa, da Alessandro Giovanardi, il 23enne trovato alla guida positivo ad alcol e stupefacenti e che percorreva quel tratto di strada ad almeno il doppio del limite di velocità. Nei suoi confronti il gip di Treviso Cristian Vettoruzzo, accogliendo le richieste del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Zenone degli Ezzelini (con la sola deroga che permetterà al ragazzo di andare a lavorare) e il divieto di uscire da casa dopo le 19,30 della sera e fino alle 5,30 del mattino.

Proprio contro la decisione del giudice si scaglia però il padre di Miriam, Giovanni Ciobanu. «Al ragazzo che ha ucciso Miriam - ha detto - è

già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all'obitorio a vedere mia figlia, lui se la spassa». Non ce l'ho con nessuno - ha aggiunto il papà della ragazza - mi chiedo solo se per caso quel giudice abbia una figlia. Hanno rimandato a casa una persona che, ubriaca e drogata, guidava una macchina a forte velocità: è come se avesse avuto in mano un'arma. Sono deluso, mi sento trattato come una bestia. Oltre al fatto della `giustizia´, mi sento umiliato da questa decisione. Si poteva almeno aspettare che fossero celebrati i funerali».

La madre della giovane, Adriana, ha avuto nei giorni scorsi parole di perdono per l'investitore, che, ha detto «dovrà convivere con questa croce».