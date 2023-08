Macchina si ribalta e finisce fuori strada, quattro feriti di cui uno grave

Grave incidente nel pomeriggio di oggi 6 agosto lungo via Castellana a Onè di Fonte. Una vettura, per ragioni che sono al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi, è uscita di strada in maniera autonoma. A bordo dell'auto, una Toyota, si trovavano quattro persone, tutte ferite. Una di loro è stata estratta dalla macchina, ribaltatasi a bordo strada e finita in un fossato: per le operazioni di recupero è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Castelfranco e quello dei volontari di Asolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave in ospedale a Treviso.