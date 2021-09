Fiamme a "La Idroferramenta", intervenuti i vigili del fuoco

Allarme nel pomeriggio in via Asolana a Fonte. Danni fortunatamente limitati e nessun ferito. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto

Un incendio ha interessato un magazzino della ferramenta "La Idroferramenta" di via Asolana a Fonte. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio, attorno alle 14.30 quando l'attività era chiusa per la pausa praanzo, e fortunatamente i danni sono stati limitati e le fiamme ben presto domate. Intervenute squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa e Treviso, oltre ai carabinieri di Castelfranco, Asolo e Fonte. I pompieri sono stati costretti a sfondare una porta del magazzino per accedere all'interno e spegnere le fiamme che hanno interessato principalmente materiale per l'idraulica. Esclusa da militari e vigili del fuoco la pista della matrice dolosa; si ipotizza un corto circuito ad una presa elettrica.