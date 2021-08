Muore nello scontro contro un camion, indagato l'autista del mezzo pesante

Il sostituto procuratore Mara De Donà ha aperto un fascicolo di indagine a riguardo della morte avvenuta ieri, martedì 30 agosto, del 26enne Federico Brion. A essere indagato (per ora di tratta di un atto dovuto) con l'accusa di omicidio stradale è il 54enne che, a bordo di un camion Volvo, si è scontrato con la vettura guidata dal giovane di Riese Pio X.

L'incidente era avvenuto intorno alle 6,30 del mattino all'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie, a Onè di Fonte, tra l'autoarticolato con a bordo il 54enne e la Fiat 500 di Brion. L'utilitaria stava viaggiando da Loria in direzione di Fonte e in prossimità di una curva sarebbe andato a sbattere contro il mezzo pesante. In un primo momento si era pensato che l'impatto fosse stato causato da una distrazione o un malore improvviso capitato al 26enne dipendente della Alpinestars, che avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro alle 7 del mattino