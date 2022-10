Percettrice del reddito di cittadinanza patteggia tre mesi per tentato furto

I genitori non lavorano e in casa ci sono quattro figli, quasi scontato che fossero percettori del reddito di cittadinanza. Però lei, una 26enne, in realtà, almeno stando alla lunghissima fedina penale fatta di processi in corso e condanne, un "lavoro" lo aveva: rubava. L'ultima volta l'hanno "beccata" ieri, 11 ottobre, quando nel pomeriggio ha tentato di portare via il portafogli ad una anziana che si trovava a fare la spesa al supermercato di Fonte. Ed è stata arrestata.

Oggi, 12 ottobre, la ladra (rea confessa) percettrice del reddito si è presentata davanti al giudice Umberto Donà per l'udienza di convalida dell'arresto al termine della quale ha deciso di patteggiare una pena di tre mesi di reclusione, senza la sospensione condizionale, oltre a 100 euro di multa. L'impegno della donna, che risulta formalmente residente a Trento, è anche di risarcire la parte offesa. "Sì, sono stata io. Sono molto dispiaciuta per quello che ho fatto e sono pronta anche a pagare i danni la vittima" sono state le sue uniche parole durante l'udienza. Il pubblico ministero Valeria Peruzzo, in considerazione del suo comportamento processuale, non ha ritenuto di chiedere misure cautelari.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri. V.C avrebbe agito in compagnia di un altro soggetto, un ragazzo minorenne nipote del marito, che è stato denunciato alla Procura minorile. I due avrebbero approffitato di un momento di distrazione della vittima, che aveva appoggiato la borsa, con dentro il porta monete, nel carello della spesa lasciato incustodito per qualche istante mentre faceva la spesa. L'anziana però è riuscita a sventare il furto, chiamando subito gli addetti del supermercato.