Intossicata dal monossido prigionato dalla stufa a legna

Paura nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio, all'interno di un'abitazione di Onè di Fonte, in via Monsignor Mander. Una donna di 36 anni, D.M., di origini senegalesi, e il marito, un connazionale di 63 anni, sono rimasti intossicati seriamente dalle esalazioni di monossido di carbonio provocate da una stufa a legna malfunzionante. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem di Crespano che ha provveduto ad accompagnare la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. La 36enne sarà sottoposta a trattamento in camera iperbarica a Marghera. L'uomo ha invece rifiutato il ricovero, così come altri due uomini presenti in casa. In sopralluogo è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di One' di Fonte.