Apprezzamenti alle ragazze, scatta la maxi rissa: almeno dieci coinvolti

Ci sarebbe uno sguardo di troppo o un apprezzamento non gradito ad un paio di ragazze alla base della maxi-rissa scoppiata nella serata di sabato, intorno alle 21, in piazza One' a Fonte e che ha coinvolto circa una decina di giovani. Lo scontro a calci e pugni tra i presenti ha provocato il ferimento di un 29enne della zona che ha riportato la frattura del setto nasale mentre un ragazzo ed una ragazza sono rimasti contusi, rimediando solo alcuni giorni di prognosi. Oltre a medico e infermieri del Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto alcune testimonianze utili e visionato le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il cerchio si sta stringendo su un gruppetto di almeno quattro o cinque giovani in corso di identificazione, ritenuti i promotori della scazzottata.