Auto si capovolge dopo lo scontro, ferita mamma e bimbi di 2 e 5 anni

Non ha provocato fortunatamente conseguenze gravi lo spettacolare incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, a Fonte lungo via Asolana. Coinvolte tre autovetture, con un bilancio di cinque feriti, tutti fortunatamente lievi. A bordo del mezzo capovolto si trovavano una mamma con due bambini di 2 e 5 anni: la donne e i piccoli sono stati estratti dall'auto dai presenti. All'arrivo di medico e infermieri del Suem tutti i protagonisti dell'incidente si trovavano all'esterno dell'auto. La madre e i bimbi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto da un'ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV. L'automedica ha poi atteso l'arrivo di un'altra ambulanza da Castelfranco per un altro automobilista ferito. Il quinto coinvolto non ha necessitato di ricovero.