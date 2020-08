Maltempo, piogge intense e alberi caduti: al lavoro i vigili del fuoco

Anche la giornata di lunedì si è caratterizzata per vento forte e pioggia che è caduta copiosa soprattutto nella fascia pedemontana della provincia. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per tagliare piante e rimuovere alberi finite sulle strade nei Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Fonte, Vidor ed Istrana. Ad Onè di Fonte, dietro la chiesa, in via San Nicolò, i pompieri sono dovuti intervenire per la rimozione di una grande pianta che occupava interamente la sede stradale. Gravi disagi alla circolazione a Vidor, in viale Monte Grappa: un albero caduto ha ostruito la carreggiata dei pressi dell'Intergros, provocando lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

A Riese Pio X via Tirette è temporaneamente chiusa al traffico a causa dell'esondazione dell'Avenale. «Vi raccomandiamo -si legge nella pagina Facebook del Comune- massima prudenza per le strade».