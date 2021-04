Villorba, quattro ecovandali incastrati dalle fototrappole

Il Corpo Intercomunale di polizia locale "Postumia Romana" sta portando avanti l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti che. Le fototrappole, nascoste in più parti del territorio villorbese, dove più spesso sono stati denunciati abbandoni non più occasionali, stanno raccogliendo immagini e video in alta risoluzione da diverse settimane.

«La documentazione digitale - dice il comandante del Corpo Intercomunale, Riccardo Sutto - ha già immortalato numerose persone che scaricavano grosse quantità di rifiuti sia di notte sia di giorno. Le fototrappole rimangono nascoste in autonomia energetica e vengono recuperate periodicamente per scaricare le immagini registrate che ci permettono poi di notificare le sanzioni. Nell’ultima settimana abbiamo identificato e multato come previsto dal regolamento di polizia urbana, quattro persone italiane residenti nel Comune che hanno lasciato rifiuti sulla strada. Gli accertamenti sono stati eseguiti nella zona industriale di via Edison. Sempre per contrastare la crescente ed intergenerazionale maleducazione sociale, abbiamo modificato i servizi di pattugliamento per il controllo di parchi e piste ciclabili non solo con mezzi di servizio e abbiamo così individuato più volte alcuni responsabili di atti vandalici. Desidero infine ringraziare i villorbesi che ci segnalano e documentano con educato senso civico atti di maleducazione che vanno ad appesantire i costi di esercizio del bene pubblico».