Rogo alla Jolly sedie di Francenigo, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Sono ancora ignote le cause dell'incendio che ha interessato, nella notte, il mobilificio "Jolly sedie" di via Per Sacile, a Francenigo di Gaiarine. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte: a lanciarlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto le fiamme e del fumo levarsi dallo stabilimento industriale. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti dai vigili del fuoco di Conegliano e di Motta di Livenza, intervenuti per dare rinforzo alle due squadre di Pordenone. L'incendio è stato definitivamente neutralizzato alle 4.45 circa. Non si sono registrati feriti. Per gli accertamenti del caso sono giunti sul posto anche i carabinieri. Sull'episodio indaga la squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Treviso che svolgerà nelle prossime ore un primo sopralluogo.