Malore fatale davanti alla figlia, l'avvocato Codogno muore a 62 anni

Si è accasciato a terra all'improvviso, davanti agli occhi della figlia, e da quel momento non ha più ripreso conoscenza: a nulla è valsa la corsa in pronto soccorso all'ospedale Ca' Foncello, l'avvocato Franco Codogno, noto penalista trevigiano, è morto lunedì 11 settembre a 62 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la notizia della scomparsa di Codogno ha suscitato vastissimo cordoglio nel mondo dell'avvocatura trevigiana. Padovano d'origine, dopo la laurea in Giurisprudenza al Bo si era trasferito a Treviso dove aveva svolto il praticantato nello studio di Renato Capraro, suo mentore professionale. Alla fine degli Anni Novanta, nel '97, l'apertura del suo studio in Rivale Castelvecchio e successivamente in Via Toniolo. Presidente della commissione convegni e componente del direttivo alla Camera Penale trevigiana, era stato presidente del Lions Club di Treviso. Chi lo ha conosciuto lo ricorda oggi come un grande appassionato di camminate in montagna e della Prima Guerra Mondiale. A piangerlo oggi le figlie Maddalena (anche lei avvocato come il papà) e Chiara. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.